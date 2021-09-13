أحكام بالاعدام والسجن في حق عشرات المدانين بأحداث عنف في مصر

أصدرت محكمة مصرية الإثنين، أحكاما بالاعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق 74 متهمًا، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف تعود أحداثها إلى منتصف عام 2013.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها “اليوم السابع” الخاصة، “أصدرت محكمة جنايات المنيا (وسط) أحكامًا بالإعدام، والمؤبد (25 عاما)، والسجن 15 و10 سنوات، بحق 74 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام وحرق قسم شرطة سمالوط”.

وأوضحت الصحيفة أن “المحكمة قضت بإعدام 4 متهمين من إجمالي الـ74 الذين صدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن”. دون تفاصيل أكثر بشأنهم.

ويعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات (أسباب) الحكم، وفق القانون المصري.

وفي عام 2015، وجهت النيابة المصرية العامة للمتهمين عدة تهم نفوها بـ”ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل ضباط الشرطة واقتحام مركز شرطة سمالوط (شمالي المنيا)”.

وتعود أحداث القضية إلى منتصف عام 2013، بمحافظة المنيا (وسط مصر) عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.