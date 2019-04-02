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أحكام بالسجن لـ10 أردنيين بتهمة مناصرة "داعش" عبر "فيسبوك"

أحكام بالسجن لـ10 أردنيين بتهمة مناصرة "داعش" عبر "فيسبوك"
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