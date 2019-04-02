أحكام بالسجن لـ10 أردنيين بتهمة مناصرة "داعش" عبر "فيسبوك"

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالسجن لعشرة مواطنين، بعد إدانتهم بمناصرة تنظيم الدولة "داعش"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية، فإن الأحكام تراوحت بالسجن بين عامين إلى خمسة أعوام.

وأشارت قناة "رؤيا" الفضائية، إلى أن حكم السجن عامين شمل ثلاثة طلاب جامعيين، قرر القاضي منحهم العقوبة الأدنى، نظرا لظروفهم الدراسية.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة أمن الدولة بالسجن عام، لناشط اتهم بمناهضة النظام السياسي في المملكة.

كما برّأت المحكمة عددا من المتهمين، بعد ثبوت براءتهم من تهم الإرهاب المنسوبة إليهم.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة تنظر أسبوعيا في قضايا لمتهمين بالانضمام أو الترويج لتنظيم "داعش".

عربي21