أحمد مسعود يدعو للقتال ضد طالبان.. وأمر الله صالح يغادر "بنجشير" إلى طاجيكستان

في الوقت الذي دعا فيه قائد جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان أحمد مسعود، أنصاره للقتال ضد حركة طالبان، ذكرت وسائل إعلام أن أمر الله صالح نائب النائب السابق للرئيس الأفغاني قد غادر "بنجشير" متوجها إلى طاجيكستان.

وقالت مصادر متعددة إن المعلومات التي تشير إلى توجه، أو مكان تواجد صالح، غير مؤكدة.وأعلن أحمد مسعود أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد "طالبان"، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد الحركة.

وقال في رسالة صوتية، مسعود، "لا يزال مقاتلو المقاومة في المحافظة ويواصلون القتال ضد طالبان".

ودعا مسعود جميع الأفغان إلى مواجهة طالبان.

وكانت وسائل إعلام عديدة قد تحدثت سابقا عن رحلة قام بها أمر الله صالح من أفغانستان إلى طاجيكستان في 4 سبتمبر.

وأشارت حينها قناة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية، إلى أن نائب رئيس الجمهورية الأسبق توجه إلى الدولة المجاورة برفقة قادة جبهة المقاومة في بنجشير.

ومع ذلك، سجل صالح لاحقا رسالة فيديو نفى فيها هذه المعلومات. وذكر أنه كان في بنجشير، وأن التقارير عن رحلته كانت "دعاية معادية".

يذكر أن صالح أعلن نفسه القائم بأعمال رئيس أفغانستان بعد رحيل الرئيس، أشرف غني، الذي غادر البلاد بسبب استيلاء أعضاء حركة طالبان على السلطة.

وقام صالح بحسب وسائل إعلامية في حشد جيش من المقاومة ضد طالبان في بنجشير، الولاية الوحيدة في أفغانستان التي لم تكن تحت سيطرة طالبان في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم يتلق صالح دعما من السكان، وصنف الخبراء العسكريون في العالم فرصته في الانتصار على طالبان منخفضة للغاية، بحسب المصادر الإعلامية

وأعلنت حركة "طالبان" في وقت سابق من اليوم أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

وتمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري والسياسي من أصل طاجيكي، المناهض لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.