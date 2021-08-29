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أخطاء وزير خارجية ايران في "قمة" بغداد.. فيديو

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 08:29
حسين أمير عبد اللهيان
وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأخطاء ارتكبها وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال مشاركته في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، الذي انعقد في العاصمة العراقية أمس السبت.

ويرصد الفيديو خطأ لوزير الخارجية الايراني، عندما أورد معلومة غير صحيحة عن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق.

ورصد فيديو تصحيح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لهذه المعلومة الخاطئة للمسؤول الإيراني.

وقال عبد اللهيان في كلمته التي ألقاها في القمة، إن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق، يبلغ 300 مليار دولار سنويا.

وانتظر الكاظمي انتهاء الوزير الإيراني من كلمته ليصحح له المعلومة قائلا، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين هو 13 مليار دولار فقط.

ولم يكتف عبد اللهيان بهذا الخطأ، حيث ارتكب أيضا مخالفة للأعراف والتقاليد الدبلوماسية الخاصة بالمؤتمرات الدولية.

فخلال التقاط الصورة الجماعية للزعماء والمسؤولين المشاركين في القمة، وقف المسؤول الإيراني في الصف الأمامي والذي من المفترض أن يكون مخصصا للرؤساء، بينما كان يتوجب عليه أن يكون في الصف الثاني إلى جانب الوزراء والمسؤولين الآخرين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أشاد بمخرجات قمة بغداد، مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى والتي تأتي في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الدول المتجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط.

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