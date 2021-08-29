أخطاء وزير خارجية ايران في "قمة" بغداد.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأخطاء ارتكبها وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال مشاركته في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، الذي انعقد في العاصمة العراقية أمس السبت.

ويرصد الفيديو خطأ لوزير الخارجية الايراني، عندما أورد معلومة غير صحيحة عن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق.

ورصد فيديو تصحيح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لهذه المعلومة الخاطئة للمسؤول الإيراني.

💢 دهشة وزير المالية ووزير التخطيط من رقم وزير الخارجية الايراني عندما قال ان حجم التبادل بين البلدين وصل ل300 مليار دولار وصححها الكاظمي بأنها 13 مليار والوزير خالد بتال يحرك يده وكأنه يقول شنو مجنون هذا هي ميزانية العراق بالدعاء والحرمل يادوب اقل من 100مليار شنو نداين ونطيهم pic.twitter.com/loM7BMCGaU — ☆بغداد المنصورة☆ (@dptKmdJeLLWVpBQ) August 29, 2021

وقال عبد اللهيان في كلمته التي ألقاها في القمة، إن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق، يبلغ 300 مليار دولار سنويا.

وانتظر الكاظمي انتهاء الوزير الإيراني من كلمته ليصحح له المعلومة قائلا، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين هو 13 مليار دولار فقط.

وزير الخارجية الإيراني يترك المكان المخصص له في الصف الثاني ويقف في الأمام إلى جانب الرؤساء.



ممارسات صبيانية تدل على عقدة النقص#قمة_بغداد pic.twitter.com/ALWtLOfOEy — عبدالله البندر (@a_albander) August 28, 2021

ولم يكتف عبد اللهيان بهذا الخطأ، حيث ارتكب أيضا مخالفة للأعراف والتقاليد الدبلوماسية الخاصة بالمؤتمرات الدولية.

فخلال التقاط الصورة الجماعية للزعماء والمسؤولين المشاركين في القمة، وقف المسؤول الإيراني في الصف الأمامي والذي من المفترض أن يكون مخصصا للرؤساء، بينما كان يتوجب عليه أن يكون في الصف الثاني إلى جانب الوزراء والمسؤولين الآخرين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أشاد بمخرجات قمة بغداد، مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى والتي تأتي في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الدول المتجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط.