أربعة قتلى بينهم مسؤول محلي في هجمات متفرقة بالعراق

قالت مصادر أمنية.ان اربعة عراقيين بينهم مسؤول محلي قتلوا الاحد، وأصيب 3 جنود في هجمات شهدتها 4 محافظات،

وأفاد ضابط في شرطة محافظة صلاح الدين (شمال) للأناضول، بأن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام بيت عماد خضير، مختار قرية جلام التابعة لقضاء سامراء جنوبي صلاح الدين، انفجرت، ما أدى إلى مقتله". ولم يذكر المصدر تفاصيل عن المتسببين في الحادث.

وفي حادث آخر، أبلغ ضابط في وزارة الداخلية، مراسل الأناضول بأن "مسلحاً يستقل دراجة نارية، اغتال بسلاح كاتم للصوت مدنيا في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد".

وأضاف المصدر أن "مسلحَين آخرَين اغتالا مدنين اثنين على الطريق المؤدي إلى مطار النجف جنوبي البلاد".

وفي محافظة نينوى (شمال)، أُصيب 3 جنود خلال محاولتهم تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل برج لنقل الطاقة الكهربائية بمنطقة "العبور" غرب الموصل (عاصمة نينوى)، وفق ضابط في شرطة المحافظة.

وطلبت المصادر عدم الإشارة لأسمائهم كونهم غير مخولون بالتصريح للإعلام.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية حول الحوادث.

وعام 2017، أعلن العراق النصر على تنظيم "داعش" باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".