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أردنيون يشيعون جثمان الوزيرة السابقة ناديا العالول

تاريخ النشر: 12 شباط / فبراير 2023 - 12:34
وزيرة الدولة السابقة لشؤون المرأة الراحلة ناديا العالول
وزيرة الدولة السابقة لشؤون المرأة الراحلة ناديا العالول

شيع أردنيون جثمان وزيرة الدولة السابقة لشؤون المرأة ناديا العالول عقب صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواه الأخير في العاصمة الأردنية عمان.

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وشغلت الوزيرة الراحلة منصب وزيرة الدولة السابقة لشؤون المرأة خلال عام 2012  ورئيس الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي- جند.

والراحلة العالول عضو في كل من اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، واللجنة الوطنية لتعليم حقوق الإنسان، وجمعية عيبال الخيرية. 

وعملت العالول كذلك في بنك لويدز في المملكة المتحدة، كما عملت في قسم المبيعات في فندق الاردن انتركونتيننتال في عمّان

وللعالول أعمالها أدبية أبرزها رواية "حجاب من نوع آخر" في العام  2010، وقصة شجرة الزيتون للأطفال في العام 2008، بالإضافة إلى "صرخة من جوف الأعماق" في العام  1999.
 

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