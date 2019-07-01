أردوغان: أشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية خاشقجي

نقلت قناة (إن.تي في) التركية، الأحد، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن “بعض الأشخاص” يدفعون “أموالا طائلة” لدفن قضية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

ولم يدل أردوغان الذي كان يتحدث للصحافيين بعد قمة العشرين في اليابان بتفاصيل.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق خلال القمة إنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف قتلة خاشقجي وأضاف إنه ما زال يجري إخفاء بعض جوانب هذه الجريمة.

وأكد أردوغان أنه ” لا يمكن على الإطلاق” أن تتناول تركيا خطة الولايات المتحدة للسلام بالشرق الأوسط بشكل إيجابي.

وأعلن أردوغان أنه سيتم تسلم أول دفعة من أنظمة صواريخ إس -400 الدفاعية الروسية في غضون عشرة أيام وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس التركي أنه لن يتم فرض عقوبات أمريكية بسبب هذه الصفقة.

وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة إس-400 ستعرض طائراتها المقاتلة من طراز إف-35 للخطر. وقالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات بسبب هذه الصفقة ولكن أردوغان قال يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه لن يتم فرض عقوبات بشأن الأنظمة الروسية.

وقال أردوغان للصحافيين، بعد قمة العشرين في اليابان حيث عقد محادثات ثنائية مع ترامب ،إنه يعتقد أنه سيتم التغلب على الخلاف بشأن أنظمة إس-400 “بلا مشكلة” وأضاف أن نظيره الأمريكي أيد تركيا في هذا الخلاف.وقال أردوغان أيضا إنه يأمل بحل قضية بنك خلق التركي قريبا. ويواجه البنك عقوبات أمريكية في قضية خرق للعقوبات المفروضة على إيران بالولايات المتحدة. (وكالات)