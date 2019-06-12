أردوغان: اشترينا منظومة إس- 400 وانقضى الأمر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاربعاء، ان بلاده اشترت بالفعل منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس-400″، هي أخذتها، وانقضى الأمر”.

وأضاف أردوغان في كلمة، الأربعاء، خلال اجتماع في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه في العاصمة أنقرة، “وقعنا صفقة شراء منظومة “إس-400″ بعد أخذ تعهد بالإنتاج المشترك إلى جانب سعرها المناسب”.

وقررت أنقرة في 2017 شراء منظومة “إس-400” الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية “باتريوت” من الولايات المتحدة. وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكّل خطرًا على أنظمة “الناتو”، وهو ما تنفيه أنقرة.

وحول مشروع مقاتلات “F-35” قال أردوغان “سألتقي ترامب في اليابان نهاية الشهر، وسنبحث بشكل متبادل مثل هذه المواضيع”. وأشار إلى أن “تركيا ليست زبونا فقط ولكنها شريك بإنتاج المقاتلات بنفس الوقت”.

وتركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع مقاتلات “F-35″، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع. وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس أردوغان، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز “إف-35″، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

وكان باتريك شاناهان القائم بعمل وزير الدفاع الأمريكي أشار قبل أيام إلى استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 إذا لم تتراجع عن خططها لشراء المنظومة.

والثلاثاء، أعلن قائد قاعدة “لوك” الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، تود كانتربوري، تعليق طلعات الطيارين الأتراك بمقاتلات “F 35” الذين يتلقون التدريب في القاعدة المذكورة بحجة “دواعٍ أمنية”.

