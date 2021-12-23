أردوغان: العلاقات مع إسرائيل ستكون قوية على الدوام

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال استقباله عددا من الحاخامات اليهود ان العلاقات بين تركيا وإسرائيل "ستكون قوية على الدوام"، مضيفا الى انها ستعود الى سابق عهدها خلال وقت قريب.

وألتقى أردوغان الاربعاء، في قصره الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الوفد المؤلف من الحاخام الأكبر للمجتمع اليهودي في تركيا، إيزاك هيلافا، والحاخام الأكبر لروسيا، وكبار الحاخامات في بعض الدول الإسلامية، بحسب ما ذكره كاريل فالانسي، الكاتب في صحيفة "شالوم" التي يصدرها يهود تركيا عبر حسابه في تويتر.

ونشر فالانسي تسجيل فيديو يوثق للقاء أردوغان مع الحاخامات.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أردوغان تأكيده للحاخامات إن "العلاقات بين تركيا وإسرائيل ستكون قوية على الدوام، وتستمر في النمو".

واعتبر الرئيس التركي ان "تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر مهم، وسيحدث قريبًا، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين أقوى من أي وقت مضى وتستمر في التعزيز".

وقدم وفد الحاخامات خلال اللقاء هدية لأردوغان عبارة عن شمعدان (المينوراه) اليهودي، قبل ان يقيموا صلاة يطلبون له فيها البركة والنجاح.

وبحسب الحاخامات الذين حضروا الإجتماع، فقد استقبلهم الرئيس التركي بحرارة وبحفاوة كبيرتين. وأضافوا "تحدث بوضوح عن محاربة معاداة السامية ، مؤكدًا أنه سيحاربها تمامًا كما يحارب الإسلاموفوبيا. حتى أن أردوغان ذكر أن تركيا وقعت معاهدة ضد إنكار وقوع المحرقة بحق اليهود، بل إنه قال إنه سيعمل على تعزيز التوعية والإرشاد في تركيا بخصوص ذكرى .

وكان أردوغان أعطى خلال الفترة الماضية إشارات واضحة بالعمل على إعادة العلاقة مع إسرائيل عقب اتصالات أجراها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بعد انتهاء أزمة احتجاز زوجين إسرائيليين اتهمتهما أنقرة بالتجسس لصالح إسرائيل بعد تصويرهما أحد قصور الرئيس التركي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بعد انتهاء هذه الأزمة، عن مصدر سياسي رفيع أن "أردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن الرغبة بتوثيق العلاقات بين البلدين".