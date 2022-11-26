أردوغان: سنكافح الإرهاب بدءا من خارج الحدود

أفادت وكالة الأناضول، نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "أنقرة" مصممة على ابقاء حدودها آمنة، عبر العمليات العسكرية.

وقال أردوغان: "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمنا عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءا من خارج الحدود".

وتنفذ القوات التركية، منذ يوم الاحد الماضي، عمليات عسكرية جوية تستهدف مواقع ومقرات القوات الكردية في شمال العراق وسوريا، عقب التفجير الذي وقع في مدينة اسطنبول، وذهب ضحيته 6 قتلى و 81 مصابا.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يوم الأربعاء "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.