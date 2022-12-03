أردوغان: سنكمل الشريط الأمني بعمق 30 كم على طول الحدود التركية مع سوريا

شدد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، على أن بلاده مصممة على استكمال إقامة الشريط الأمني بعمق 30 كم على طول الحدود التركية مع سوريا.

وقال أردوغان: "الهجمات التي تتعرض لها تركيا، لن تثنينا عن إكمال الشريط الأمني".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التركي، في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وكالةالأناضول.

وكثفت القوات التركية، خلال الفترة الأخيرة، من قصفها على المناطق والمواقع التي تتواجد في القوات الكردية في شمال العراق وسوريا، مع تهديدات بشن عملية برية عسكرية، إثر عملية التفجير التي وقعت في مدينة اسطنبول مؤخرا، والتي ذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، حيث حملت "أنقرة" مسؤولية التفجير لحزب العمال الكردستاني.

وأكد أردوغان، يوم الأحد الماضي، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".

وتبدي الولايات المتحدة، اعتراضا على شن عملية عسكرية تركية برية في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن الضربات التركية ستهدد حياة الجنود الأمريكان في تلك المنطقة، كما دعا وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي، خلوصي أكار، الأربعاء الماضي، إلى خفض التصعيد.