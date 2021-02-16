أردوغان متوعدا "العمال الكردستاني": سنوسع عملياتنا العسكرية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب على أنقرة "تفادي أي اعتداء إرهابي مماثل لمجزرة غارا"، مؤكدا أن "تركيا ستبقى بالمناطق التي دخلتها وحققت بها الأمن وفق ما تقتضيه الضرورة"

وأشار أردوغان إلى أن "نفاق أنصار المنظمة الإرهابية بي كا كا (حزب العمال الكردستاني)، يثير غضبنا، ويؤكد صحة الخطوات التي نتخذها والسياسات التي نتبعها"، لافتا إلى أن "تركيا تكافح منظمة إرهابية تاريخها حافل بالمجازر ضد المدنيين، وآخرها إعدام أشخاص عزل بلا رحمة".

وأضاف: "سنوسع نطاق عملياتنا العسكرية ضد الإرهابيين في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا علينا"، مشيرا إلى أن تركيا "ستعثر على الإرهابيين، وستدفنهم في أوكارهم التي يختبئون داخلها".

وتابع: "باستثناء بعض الأصوات الخافتة، لم نسمع تعليقا من العالم الغربي على مجزرة غارا شمالي العراق".

وقالت تركيا، الأحد الماضي، إن "مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا 13 تركيا، منهم عسكريون وأفراد شرطة، خلال عملية عسكرية ضد الجماعة"