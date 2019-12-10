أردوغان: مستعدون لإرسال قوات تركية إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وقال في تصريح نقله التلفزيون: “فيما يتعلق بإرسال جنود… إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري“، في إشارة إلى اتفاق وُقع الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج.

من ناحية ثانية، قال الرئيس التركي إن علاقاته مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في برنامج “كل إنسان عالم بحد ذاته” الذي نظمته جامعة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان في هذا السياق: “ليست لدينا أجندة سرية مع الرئيس الروسي، وأثق بأننا سنحقق السلام في المنطقة سويةً”.

وتابع: “لا يوجد لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجندة سرية، حيث يفصح عما يعرفه، والحديث بيننا يتم بكل وضوح”.

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية، عندما يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وخروج كافة القوات الأجنبية من هذا البلد.