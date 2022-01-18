أردوغان: نقل "الغاز" من شرق المتوسط إلى أوروبا لن يكون إلا عبر تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن عملية نقل الغاز الطبيعي، من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى دول أوروبا، لا يمكن أن تتم إلا عبر تركيا.

وأشار إلى إمكانية البحث مجددا مع الجانب الاسرائيلي، مسألة نقل "الغاز" إلى أوروبا، مبينا أن الجانب الإسرائيلي على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء يبعثون رسائل في هذا الشأن إلى تركيا.

وأردف الرئيس التركي قائلا: "وزير الطاقة التركي الأسبق براءت ألبيراق كان قد تحدث مع نظيره الإسرائيلي في هذا الشأن، وحينها كانت لدينا الفرصة لتنفيذ هذا الأمر مع إسرائيل، لكن الظروف حينها أعاقت هذه الخطوة".

وأضاف أردوغان: "اشترينا 4 سفن تنقيب واثنتين للأبحاث الزلزالية للعمل في البحرين الأسود والمتوسط".

وعن الغاز الطبيعي المُكتشف في البحر الأسود، قال أردوغان إن الأنابيب التي ستنقل الغاز المستخرج وصلت إلى ميناء فيليوس بولاية زونغلداق، وأن حكومته تخطط لإيصال الغاز إلى البلاد خلال 2023.

وردا على سؤال حول وقف واشنطن دعمها لمشروع خط أنابيب "إيست ميد" لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، قال أردوغان: "هذا المشروع لم يكن قابلا للتنفيذ، لقد أجروا جميع الحسابات المالية له، ورأوا أنه لا يوجد شيء إيجابي في هذا المشروع".