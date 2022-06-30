أردوغان عن جونسون: هذا من سيجلب لنا العار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة حلف شمال الأطلسي بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن: "هذا من سيجلب لنا العار "، وأشار بإصبعه إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتغيرت ملامح رئيس الوزراء البريطاني وظهر عليه الارتباك لوهلة، وتدخل بايدن واضعا يده على جونسون لتهدئة الموقف.

وقال الرئيس الأمريكي وهو يضحك "نعم، هذه مزحة، مزحة، اهدأ يا بوريس".

ونشر مقطع فيديو يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

في تلك المناسبة، بادر جونسون إلى إلقاء التحية على أردوغان باللغة التركية، إلا أن لسانه خانه ونطقها بطريقة غير صحيحة، ورد الرئيس التركي مصححا النطق السليم للعبارة، فيما تعالت ضحكات جونسون وبايدن، حين "أدرك الأول خطأه في نطق الكلمة التي كانت تعني جميل جدا".