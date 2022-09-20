أردوغان يؤكد اعتزامه زيارة إسرائيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتزامه زيارة إسرائيل، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان أردوغان اعلن عن الزيارة المزمعة خلال لقائه مجموعة من رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى في نيويورك.

ونقلت ان الرئيس التركي وصفه معاداة السامية خلال اللقاء بانها "جريمة ضد الإنسانية".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك هذا الأسبوع.

وأعلن الجانبان التركي والإسرائيلي الشهر الماضي، عزمهما العمل لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بعد عامين من التقارب التدريجي، الذي تسارعت وتيرته بشكل ملحوظ هذا العام بزيارات متبادلة قام بها كبار المسؤولين.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحولا بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لتركيا في آذار/مارس في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية أيار/مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

والاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ان وزارة الخارجية قررت تسمية إيريت ليليان سفيرة في أنقرة، في أول تعيين من نوعه منذ العام 2018.

وتشغل ليليان حاليا منصب القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة. ولم تعلن تركيا حتى الآن عن اسم سفيرها الجديد في تل أبيب.