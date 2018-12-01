أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة عقد قمة أخرى بشأن إدلب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس بالأرجنتين

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت بضرورة عقد قمة أخرى لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية حيث يريد البلدان إنشاء منطقة منزوعة السلاح يمكن الالتزام بها.

قدم أردوغان الاقتراح أثناء اجتماعه مع بوتين في قمة العشرين.

كانت روسيا حليف الحكومة السورية وتركيا التي تدعم مسلحي المعارضة السورية قد اتفقتا في سبتمبر أيلول على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في شمال غرب سوريا.

لكن القصف المتبادل يحدث بين الحين والآخر منذ ذلك الحين كما تعرضت المنطقة في 25 نوفمبر تشرين الثاني الماضي لأول غارة جوية منذ الاتفاق.