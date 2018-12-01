أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة عقد قمة أخرى بشأن إدلب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس بالأرجنتين
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت بضرورة عقد قمة أخرى لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية حيث يريد البلدان إنشاء منطقة منزوعة السلاح يمكن الالتزام بها.
قدم أردوغان الاقتراح أثناء اجتماعه مع بوتين في قمة العشرين.
كانت روسيا حليف الحكومة السورية وتركيا التي تدعم مسلحي المعارضة السورية قد اتفقتا في سبتمبر أيلول على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في شمال غرب سوريا.
لكن القصف المتبادل يحدث بين الحين والآخر منذ ذلك الحين كما تعرضت المنطقة في 25 نوفمبر تشرين الثاني الماضي لأول غارة جوية منذ الاتفاق.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- قمة اسطنبول الاسلامية نحو التقريب بين دول المنطمة
- الوزراء العرب يواصلون بحث البيان الختامي للقمة بعد اقرارهم المشروع الاردني
- البيان الختامي لقمة اوبك يؤكد أهمية حماية مصالح الدول الأعضاء
- سلمان وأردوغان.. كلمة السر في "النقلة النوعية" بعلاقات البلدين
- أمريكا ترسل سفن إجلاء للمتوسط ومجلس الأمن يخفق بالتوصل لإتفاق حول غزة