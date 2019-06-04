أردوغان يتمسك بصفقة "أس400"

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء المنظومة الدفاعية أس400" من روسيا، مشيرا إلى استعداد انقرة لاتخاذ خطوات مناسبة بخصوص شراء منظومة الباتريوت الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، عقب أدائه صلاة عيد الفطر في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول.

وأعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة باتريوت (الدفاعية الأمريكية)، إذا وصلنا عرض جيد على غرار العرض الروسي المتعلق بصواريخ أس400.

وأردف: "لكن للأسف لم يأتنا عرض من الجانب الأمريكي بخصوص باتريوت، وأساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء".

وأكد قائلا: "لدينا اتفاقية أبرمناها (مع الجانب الروسي) ونحن مصممون عليها، ولا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة أس400 الدفاعية".

وفيما يتعلق بالأوضاع في إدلب السورية، قال أردوغان إن "تركيا تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات والحزام (الإرهابي) المزمع، مواقفنا ثابتة وستبقى كذلك".

وأكد أردوغان أنه مستعد للتباحث مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين عند أي حالة طارئة بخصوص إدلب.

وأعرب عن تمنيه بوقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة في إدلب، معربا عن أسفه لما يجري.

وفي سياق متصل بالشأن السوري، لفت الرئيس التركي إلى أن لدى بلاده شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وأخرى تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعرب أردوغان عن أسفه لدعم الولايات المتحدة تنظيمات "إرهابية" في سوريا بالسلاح والعتاد.

وأضاف "هذا الدعم ليس بالقليل، ومن جهة أخرى نحن نطلب شراء هذه الأسلحة بأموالنا؛ إلا أنها لا تبيعنا، وفي الحقيقة هذا أمر مثير للتفكير".

وبخصوص عملية "المخلب" التي تنفذها القوات التركية شمالي العراق، ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، أكد أردوغان أن "العملية مستمرة بحزم، ولا يوجد أي انحراف عن مسارها، وستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمال العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.