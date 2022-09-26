أردوغان يحذر اليونان من مغبة استفزازاتها لتركيا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، تحذيرا لليونان من مغبة مواصلة استفزازاتها لبلاده، مؤكدا ان أنقرة لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها "بكافة الوسائل المتاحة".

وقال أردوغان في خطاب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة إن تركيا "تتابع بحيرة سياسات جارتها اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز".

واكد ان بلاده "لن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا ضد اليونان بكافة الوسائل المتاحة".

وشدد الرئيس التركي على انه "لا الحشد العسكري ولا الدعم السياسي والاقتصادي كافيان لرفع اليونان إلى مستوانا لكنهما يكفيان لجرها إلى مستنقع".

وقال أن "استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها، سياسيين ودولة وشعبا، وعلى من يستخدمهم مطية"، مؤكدا ان "الحشود العسكرية الأجنبية ذات المظهر الاحتلالي المنتشرة في كافة أنحاء اليونان يجب أن تزعج قبل تركيا الشعب اليوناني بالذات".

واحتجت تركيا في وقت سابق الإثنين، لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر أثينا مدرعات أمريكية في جزيرتي "مدللي" و"ساقز" المتنازع عليهما في بحر إيجة.

واستدعت وزارة الخارجية التركية السفير اليوناني في أنقرة وطالبت بإنهاء أثينا انتهاكاتها في الجزر وإعادتها إلى الوضع غير العسكري.

كما بعثت تركيا مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة وطالبتها بمراعاة وضع جزر شرقي إيجة واتخاذ التدابير لعدم استخدام الأسلحة في انتهاك وضعها كجزر منزوعة السلاح.