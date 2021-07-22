أردوغان يرد على رئيس المعارضة التركية: لن نرحل اللاجئين السوريين

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تصريحات رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، بخصوص ترحيل اللاجئين السوريين.

وأكد "أردوغان" أنه لن يلقي باللاجئين السوريين في أحضان "القتلة"، في إشارة منه للنظام السوري.

وقال أردوغان: "ما دمنا في السلطة بهذا البلد فلن نلقي بعباد الله، الذين لجؤوا إلينا، في أحضان القتلة".

وأضاف: "أقولها بوضوح، هؤلاء طرقوا أبوابنا واحتموا بنا، ولا نستطيع أن نقول لهم عودوا من حيث أتيتم".

وشدد على أنه لا يمكن فعل ذلك (ترحيل اللاجئين السوريين) إذا لم يكن طوعا، وخاصة إذا كان اللاجئ قد تقدم بطلب الحصول على اللجوء، فإنه يتعين قبوله"، مؤكدا أن "تركيا ستواصل السعي لمساعدة الناس بشكل إنساني".

وأشار أردوغان إلى أن "عودة اللاجئين إلى ديارهم تكون طوعا وبشكل آمن وفقا لقواعد الأمم المتحدة"، مبينا أن "تركيا تواصل بناء منازل مؤقتة من الطوب للسوريين في مناطق المخيمات بشمال سوريا، وتم الانتهاء من بناء 50 ألف منزل من أصل 100 ألف".