أردوغان يعلن الاتفاق مع بوتين على حل نهائي للنزاع في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يجب على الولايات المتحدة مغادرة سوريا وتركها لشعبها "عاجلا أم آجلا"، وأعلن أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تطبيق حل نهائي ومستدام "للنزاع" في سوريا، وخاصة في محافظة إدلب.

وشدد أردوغان، اليوم الخميس، خلال تصريحات صحفية له على متن طائرته أثناء عودته إلى تركيا، على التزام أنقرة الثابت بكافة الاتفاقات المبرمة مع روسيا بشأن سوريا، مشيرا إلى أنه "لا عودة عن ذلك".

ووصف أردوغان ، محادثاته مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية أمس بأنها كانت "صريحة ومثمرة"، مضيفا: "بحثنا أن الوقت حال لتطبيق حل نهائي ومستدام في سوريا، وبالدرجة الأولى في إدلب، وحددنا خارطة طريق سيعتمد عليها وزراؤنا للدفاع والخارجية".

وحدات حماية الشعب" الكردية

وأشار أردوغان إلى أنه ذكّر بوتين بوجود مكتب لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا) في موسكو، مبديا استعداد تركيا لتعزيز التضامن مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال، في إشارة إلى "حزب العمال الكرتسداتي" و"وحدات حماية الشعب": "يجب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع روسيا بشأن إنهاء وجود تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي سوريا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن أكثر من مليون شخص، منهم 400 ألف في إدلب، عادوا إلى ديارهم، مؤكدا أن أنقرة تعمل بلا توقف بغية ضمان العودة الآمنة للسوريين الذين تستضيفهم تركيا.

انتقاد بايدن

في الوقت نفسه، وجه أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لما تقدمه من الدعم إلى "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية، وقال: "على الولايات المتحدة مغادرة هذا المكان وتركه للشعب السوري عاجلا أم آجلا".

ووصف الرئيس التركي منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريد ماكغورك، بأنه "يعد بمثابة مدير الإرهابيين" و"يتجول بحرية مع التنظيمات الإرهابية"، محذرا من أن اتصالات هذا المسؤول مع الجماعات التي تعتبرها تركيا إرهابية تستدعي قلق أنقرة.

وأكد أردوغان أنه سيعقد لقاء مع بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين القادمة في روما، كما قد يعقد لقاء آخر بينهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول تغيرات المناخ الذي سينظم في مدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر، مرجح أن "خطوات إيجابية تتبلور في الحوار مع الولايات المتحدة".

الكرملين: إخلاء إدلب من الإرهابيين

وأكد الكرملين أن الرئيسين فلاديمير بوتين وأردوغان خلال لقائهما أمس أكدا التزامهما بالاتفاقات المبرمة بشأن ضرورة إخلاء محافظة إدلب شمال غربي سوريا من الإرهابيين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس أن النزاعات الإقليمية، منها أزمات سوريا وليبيا وأفغانستان وإقليم قره باغ، اتخذت مكانة ملموسة ضمن أجندة المحادثات التي جرت بين بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية أمس.

وتابع: "تم التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقاتهما بخصوص إخلاء محافظة إدلب من العناصر الإرهابية المتبقية هناك والتي من شأنها أن تشكل خطرا واتخاذ خطوات هجومية معادية ضد الجيش السوري".

ورفض بيسكوف الكشف عن المزيد من التفاصيل عن المحادثات بين بوتين وأردوغان بشأن الملف السوري.

وفيما يخص نزاع قره باغ، لفت المتحدث إلى أن الجانب الروسي شدد على ضرورة أن تبحث الأطراف عن حلول وسط بشأن ترسيم الحدود وتطوير البنى التحتية في مجال النقل.