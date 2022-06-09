أردوغان يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة

كما كان متوقعا على نطاق واسع، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2003، خلال تجمع للحزب في مدينة إزمير بغرب البلاد: "دعوني أقولها هنا، طيب أردوغان هو مرشح تحالف الشعب" في إشارة الى التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.

ولم يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان، أي مرشح حتى الآن ووجه أردوغان تحديا لزعيمه كمال كليتشدار أوغلو، موجها له القول: "أعلن إما ترشيحك أو مرشحك".

وأضاف أردوغان أن الانتخابات ستجري في الموعد المحدد في 24 يونيو السنة المقبلة.