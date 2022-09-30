أردوغان يقاضي ألمانياً وصفه بـ" فأر صرف صحي"

رفع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان شكوى جنائية ضد فولفغانج كوبيكي وهو سياسي ألماني عقب أن وصفه الأخير بأنه " فأر صرف صحي ".

وقال المحامي مصطفى كابلان، إنه قدم شكوى جنائية نيابة عن أردوغان لدى مكتب المدعي العام في هيلديسهايم، بتهمة الإهانة والتشهير.

وكان كوبيكي، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، قد وصف اردوغان بأنه “فأر صغير في الصرف الصحي”، بينما كان يعلق على سياسة الهجرة للرئيس التركي. وقال نائب زعيم الحزب إنه غير قلق بشأن نزاع قانوني محتمل مع أردوغان.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة “شبيغل” الألمانية، فإن رسالة كابلان إلى مكتب المدعي العام مفادها أن تصريح كوبيكي “كان ينتقص من شأن الشخص المعني” و”هجوم غير قانوني على شرف شخص آخر”.

واستدعت أنقرة بالفعل السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي.

وقال كوبيكي اليوم الجمعة: “حقيقة أن السيد أردوغان قد بدأ حوالي 200 ألف من تلك الإجراءات منذ بداية ولايته في المنصب عام 2014، تقول بالفعل كل شيء”. وأضاف أن “فئران الصرف الصحي لطيفة، لكنها أيضا ذكية ومراوغة”.

وأضاف: “على أي حال، أتطلع لنزاع قانوني محتمل برباطة جأش”.