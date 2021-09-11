تركيا: لا نعلم بوجود الساعدي القذافي على أراضينا

على الرغم من تأكيد المتحدث باسم عائلة القذافي، بأن الساعدي القذافي موجود مع أسرته في تركيا، أكدت أنقرة عدم علمها بوجوده على أراضيها.

وقال متحدث باسم الخارجية التركية، إن بلاده ليس لديها علم بوجود الساعدي القذافي على أراضيها، وذلك بعد نشر وسائل اعلام ليبية أنباء تفيد بانتقاله إلى اسطنبول.

وكان موسى إبراهيم، المتحدث باسم عائلة القذافي، ووزير الإعلام الليبي السابق، قد أكد لوسائل إعلام محلية أن الساعدي موجود مع أسرته في تركيا.

وفي حين أكد وجود عروض لاستضافة الساعدي من مصر والسعودية، فإن الاختيار وقع على تركيا.

وعلل ذلك "بأنها (تركيا) أسهل من الناحية اللوجستية، إضافة إلى رغبة الساعدي في الذهاب إليها".

يشار إلى أن الساعدي القذافي، هو النجل الثالث للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ويبلغ من العمر 47 عاما، وقد أطلق سراحه نهاية الأسبوع الماضي، عقب فترة قضاها في السجن منذ العام 2014 عندما تم تسليمه إلى ليبيا من النيجر