أردوغان يلتقي بترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك الأربعاء في آخر يوم من زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قال إنها ستشمل اجتماعا مع ترامب لبحث شراء صواريخ باتريوت الأمريكية.



وذكرت الرئاسة التركية على تويتر أن أردوغان حضر حفل استقبال أقامه ترامب، ونشرت صورة للرئيس التركي وزوجته أمينة مع ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا. ولم تقدم الرئاسة تفاصيل ولم توضح

هل التقى الزعيمان فقط أم عقدا محادثات.



وتراقب الأسواق التركية الزيارة عن كثب بحثا عن أي مؤشرات من الاجتماع بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي يمكن أن تبدد مخاطر عقوبات أمريكية على أنقرة لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.



وتقول واشنطن إن منظومة إس-400 لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتشكل تهديدا لبرنامج طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن الأمريكية وتخطط تركيا لشرائها أيضا.



وكان أردوغان قال في مقابلة في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول إنه سيبحث مع ترامب شراء صواريخ باتريوت خلال لقائهما في الأمم المتحدة.



وذكرت محطة "سي.إن.إن ترك" يوم الثلاثاء أن السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد قدم مؤخرا عرضا في القصر الرئاسي عن اتفاق محتمل للتجارة للحرة سيضم مشاركة تركيا في برنامج إف-35 وشراء صواريخ باتريوت أيضا.



وقبل توجهه إلى نيويورك يوم السبت، قال أردوغان للصحفيين إنه سيناقش مع ترامب الجهود المشتركة بين البلدين لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا.



وفي كلمته بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء، قال أردوغان إن إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا سينقذ حياة الملايين.



وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، وتسيطر على مناطق في شمال سوريا تقول إن 350 ألف سوري عادوا إليها بالفعل. (رويترز)