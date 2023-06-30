أردوغان يلعب كرة السلة مع وزارء ونواب (فيديو)

تناولت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يُظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يشارك في مباراة لكرة السلة في ثالث أيام عيد الأضحى.

تم نشر الفيديو على تويتر بواسطة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي السابق مصطفى فارانك، وأشار في تعليقه على الفيديو إلى لحظات استمتاعه باللعب وتوثيقها بالفيديو.

وشارك الرئيس التركي في المباراة مع عدد من النواب الترك وزملائه، وأقيمت المباراة في المجمع الرئاسي بمدينة أنقرة.

يجدر بالذكر أن لجنة الانتخابات المركزية التركية أعلنت في وقت سابق فوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، حيث حصل على 52.18% من الأصوات في الجولة الثانية للانتخابات، بينما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%. وبلغ عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبًا.

