  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. أردوغان يلعب كرة السلة مع وزارء ونواب (فيديو)

أردوغان يلعب كرة السلة مع وزارء ونواب (فيديو)

تاريخ النشر: 30 حزيران / يونيو 2023 - 10:42
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تناولت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يُظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يشارك في مباراة لكرة السلة في ثالث أيام عيد الأضحى.

اقرأ ايضاًالولايات المتحدة تدرس تسليم مقاتلات الولايات المتحدة تدرس تسليم مقاتلات "إف-16" وصواريخ "أتاكمس" لأوكرانيا

تم نشر الفيديو على تويتر بواسطة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي السابق مصطفى فارانك، وأشار في تعليقه على الفيديو إلى لحظات استمتاعه باللعب وتوثيقها بالفيديو.

وشارك الرئيس التركي في المباراة مع عدد من النواب الترك وزملائه، وأقيمت المباراة في المجمع الرئاسي بمدينة أنقرة.

يجدر بالذكر أن لجنة الانتخابات المركزية التركية أعلنت في وقت سابق فوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، حيث حصل على 52.18% من الأصوات في الجولة الثانية للانتخابات، بينما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%. وبلغ عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبًا.
 

اقرأ ايضاًالولايات المتحدة تدرس تسليم مقاتلات شاهد بالفيديو مصير الأرض في حال نشوب حرب نووية

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...