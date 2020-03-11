أردوغان يهدد بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من السابق في منطقة إدلب، إذا لم يتم الالتزام بوقف لإطلاق.

وذكر أردوغان، في كلمة ألقاها أمام نواب "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي، أن انتهاكات صغيرة لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا، بدأت.

وتابع "أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي سلامة 12 موقعا للمراقبة أقامتها في المنطقة".

وأضاف "نراقب عن كثب تحشد النظام السوري وداعميه من الميليشيات قرب خط وقف إطلاق النار، وسنوجه لهم ضربات قاسية في حال مخالفتهم لوعودهم".

#عاجل | أردوغان: نراقب عن كثب تحشّد النظام السوري وداعميه من الميليشيات قرب خط وقف إطلاق النار، وسنوجه لهم ضربات قاسية في حال مخالفتهم لوعودهم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 11, 2020

​ولفت إلى أنه "منذ الآن بدأ خرق وقف إطلاق النار بإدلب ولو بشكل بسيط، وننتظر من روسيا اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر".

#عاجل | أردوغان: منذ الأن بدأ خرق وقف إطلاق النار بإدلب ولو بشكل بسيط، وننتظر من روسيا اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 11, 2020

​كما أكد أردوغان أنه لن يكتفي بالرد بالمثل على أصغر هجوم قد تتعرض لها نقاط المراقبة التركية بسوريا بل سيرد بقوة أكبر.