  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. أردوغان يهدد بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب

أردوغان يهدد بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 08:45
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من السابق في منطقة إدلب، إذا لم يتم الالتزام بوقف لإطلاق.

وذكر أردوغان، في كلمة ألقاها أمام نواب "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي، أن انتهاكات صغيرة لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا، بدأت.

وتابع "أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي سلامة 12 موقعا للمراقبة أقامتها في المنطقة".

وأضاف "نراقب عن كثب تحشد النظام السوري وداعميه من الميليشيات قرب خط وقف إطلاق النار، وسنوجه لهم ضربات قاسية في حال مخالفتهم لوعودهم".

​ولفت إلى أنه "منذ الآن بدأ خرق وقف إطلاق النار بإدلب ولو بشكل بسيط، وننتظر من روسيا اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر".

​كما أكد أردوغان أنه لن يكتفي بالرد بالمثل على أصغر هجوم قد تتعرض لها نقاط المراقبة التركية بسوريا بل سيرد بقوة أكبر.

​وأضاف "ليس معلوما مدى التزام النظام السوري وداعميه من الميليشيات الطائفية باتفاق وقف إطلاق النار".

​وتابع "العمليات التي أجرتها تركيا في إدلب بشكل فعلي طيلة شهر كامل وعملية درع الربيع التي أطلقتها هناك، هي تعبير عن عزمنا على منع التهديدات القائمة على حدودنا".

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...