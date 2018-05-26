أردوغان يهنئ "الصدر" على نتائج تحالفه بالانتخابات العراقية

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، السياسي العراقي البارز، مقتدى الصدر، على نتائج تحالف "سائرون"، الذي يتزعّمه، في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 أيّار/ مايو الحالي.



ووفق معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في الرئاسة التركية، فإن التهنئة جاءت في اتصال هاتفي بين الرجلين، مساء الجمعة.



وأوضحت المصادر، أن أردوغان، أعرب عن تمنياته في أن تجلب نتيجة الانتخابات، الخير للعراقيين كافة، خصوصا بعد هزيمة تنظيم "داعش" في البلاد.



ولفتت إلى أن الرئيس التركي، أكد اهتمام بلاده بوحدة وتضامن العراق، معربا عن تمنيه بالتوفيق للصدر في تشكيل الحكومة.



وأشارت المصادر، أن أردوغان، ذكر للصدر، تلقيه اعتراضات من تركمان العراق، إزاء بعض التجاوزات الانتخابية في محافظة كركوك، مطالبا بتقديم الدعم لإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة.



بدوره أكدّ الصدر، العمل على حماية حقوق جميع المكونات في بلاده.



وشدد على حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين.



وتصدر تحالف "سائرون" الانتخابات بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329، ويتوقع أن يؤدي دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المقبلة.