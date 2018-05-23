أردوغان يهنئ مادورو بفوزه وسط أزمة لفنزويلا مع أمريكا

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، على إعادة انتخابه مجددا رئيسا لفنزويلا، وسط أزمة في العلاقات بين الأخيرة وأمريكا التي رفضت نتائج الانتخابات في فنزويلا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع مادورو، الأربعاء، بحسب ما أكدته مصادر في الرئاسة التركية.

وأشارت المصادر التي نقلت عنها وكالة "الأناضول" التركية، إلى أنهما أكدا خلال الاتصال، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الفنزويلي عن شكره للرئيس أردوغان، مقدما تهنئة هو الآخر له وللشعب التركي بمناسبة شهر رمضان.

وأعيد انتخاب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بولاية رئاسية ثانية، تنتهي عام 2025، في الانتخابات التي شهدتها فنزويلا الأحد الماضي، حصل فيها على 68 بالمئة من الأصوات، التي بلغت نسبة مشاركتها 46 بالمئة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة العقوبات الاقتصادية الجديدة الاثنين الماضي، مستهدفا قطاع النفط، بمنع الفنزويليين والأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة، من شراء أدوات الدين الفنزويلية نقدا.

ويستهدف تحرك اليوم تعزيز الضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي فاز بفترة جديدة في انتخابات أجريت في مطلع الأسبوع ووصفتها الولايات المتحدة ودول أخرى بأنها "مهزلة".