أردوغان: سنحول تركيا لقوة عالمية في الصناعات الدفاعية خلال 3 سنوات!

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تحول سلطات بلاده تركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى قوة عالمية في قطاع الصناعات الدفاعية.

وقال أردوغان، في اجتماع لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عقد اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة حول الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس: "سنحول تركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى قوة عالمية في الصناعات الدفاعية عبر التصاميم الخاصة والتكنولوجيا المتطورة".

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تحتضن 4 شركات تركية تقع ضمن أكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم، مشددا على أن إنتاجها في 2017 تجاوز 7 مليارات دولار فيما بلغت صادراتها ملياري دولار.

ونوه أردوغان بحجم صادرات أنقرة من الصناعات الدفاعية خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2018، الذي بلغ 873 مليون دولار، مبينا أن هذه النسبة تقابل حوالي نصف حجم الصادرات الدفاعية التركية.

وأكد أن تركيا أسست وكالة فضائية الشهر الماضي دون مساعدة خارجية.