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أردوغان: فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها الرحيل

أردوغان: فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها الرحيل
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