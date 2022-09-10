"أرن الحصار 36".. عملية تركية جديدة ضد "العمال الكردستاني"

أطلقت السلطات التركية عملية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، في ولاية موش جنوب شرقي البلاد، تحت مسمى "أرن الحصار 36".

وأكدت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها، أنها مستمرة في عملياتها ضد "العمال الكردستاني" حتى اجتثاثه من جذوره، مشيرة إلى أن "513 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.

وكانت تركيا قد أطلقت سابقا سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي"، في يناير 2021.

ويستهدف الجيش التركي، مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في سوريا والعراق، لمنع إقامة كيان كردي مستقل على حدودها، وما يسببه ذلك من مشاكل في الأقاليم التركية ذات الكثافة السكانية الكردية في جنوب تركيا.

وتشن تركيا عملية عسكرية برا وجوا فى شمال العراق منذ أبريل الماضي لاستهداف المسلحين الأكراد.

وقال وزير الدفاع التركى خلوصى أكار إنه «يحترم سيادة العراق الشقيق»، ويعد هذا الهجوم جزءا من حملة تركية مستمرة فى العراق وسوريا ضد مقاتلى حزب العمال الكردستانى ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، وكلاهما تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

وقالت وزارة الدفاع إن هذه العملية استهدفت «منع الهجمات الإرهابية» و«ضمان أمن حدودنا» عقب تقييم بأن حزب العمال الكردستانى يخطط لشن هجوم على نطاق واسع، وأضافت أن المدفعية استخدمت أيضا فى قصف أهداف للمسلحين فى العملية العسكرية.

وذكر وزير الدفاع التركى خلوصى أكار أن وحدات كوماندوز وقوات خاصة مدعومة بمسيّرات ومروحيات هجومية تشارك فى عملية «قفل المخلب» تقصف مواقع حزب العمال الكردستانى فى مناطق ميتينا وزاب وأفاشين- باسيان فى شمال العراق.

وقال أكار: «نجح طيارونا الأبطال فى إصابة أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقار تابعة للتنظيم الإرهابى». ولم يعلن عدد الجنود المشاركين فى العملية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أكار قوله إن «عملية قفل المخلب مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها. وتم اعتقال الأهداف التى تم تحديدها فى المرحلة الأولى».

ولفت وزير الدفاع التركى إلى أن بلاده تنفذ العملية العسكرية بشكل «يحترم سيادة العراق الصديق والشقيق ووحدة أراضيه»، وأضاف «أريد التأكيد مجددًا أن هدفنا الوحيد هم الإرهابيون، ويتم إظهار الاهتمام الأقصى لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين والبيئة والمبانى الثقافية والدينية».