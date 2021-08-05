أزمة جديدة بين الصين وأمريكا بسبب تصدير الأسلحة لتايوان

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن عمليات بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، تعتبر تدخلا جسيما في شؤون الصين الداخلية، وأنها ستتخذ اجراءات حازمة بهذا الخصوص.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أن السلطات، ستتخذ اجراءات ضد الولايات المتحدة، التي تستعد لتسليم تايوان أسلحة بقيمة 750 مليون دولار.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس: "يعتبر بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان تدخلا جسيما في الشؤون الداخلية الصينية. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار ستتخذ الصين إجراءات حازمة وخطوات جوابية ضرورية".

ودقق البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت مؤخرا على بيع 40 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع وذخائر لها لتايوان. وأضاف: "تعبر الصين عن احتجاجها الحازم على ذلك، ولقد قدمنا ​​بالفعل احتجاجنا الجاد للجانب الأمريكي".

وكانت الولايات المتحدة قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان عام 1979 وأقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين. وتعترف واشنطن بسياسة "الصين الموحد"، وتتواصل في الوقت ذاته الحفاظ على اتصالاتها مع إدارة تايوان وتقوم بتصدير الأسلحة إلى هذه الجزيرة.

وفي ضوء تصعيد حدة التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية في العام الماضي بسبب الوضع في هونغ كونغ قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتنشيط اتصالاتها مع تايوان، الأمر الذي أثار احتجاجا من جانب السلطات الصينية.