أزمة دبلوماسية وتصاعد التوتر في النيجر.. طرد سفراء دول غربية ونيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية في النيجر اليوم السبت أنها قررت إنهاء اعتماد السفيرة الأمريكية كاثلين فيتزجيبون والسفير النيجيري محمد عثمان وطلبت منهما مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

كما أعلنت السلطات في النيجر، عن قرارها بإمهال السفير الألماني في نيامي، غوردون كريك (Gordon Kricke)، مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، فيما رفضت فرنسا المطالبات بمغادرة سفيرها، حيث اعتبرت أن "الانقلابيين لا يملكون الشرعية" لتقديم مثل هذا الطلب.

وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية، بأن "فرنسا تلقت طلبًا من الانقلابيين"، مشددةً على أن "الانقلابيين ليس لديهم الشرعية لتقديم هذا الطلب، وقرار السفير يأتي فقط من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".

وقامت السلطات في النيجر بمنح السفير الفرنسي في نيامي، سيلفان إيتي، مهلة قدرها 48 ساعة لمغادرة البلاد، حيث يأتي القرار بعد مظاهرات شعبية في العاصمة نيامي تطالب برحيل القوات الفرنسية من البلاد.

من الجدير بالذكر أن فرنسا رفضت في وقت سابق إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.

وتعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر هي سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيًا محمد بازوم، الذي يتم احتجازه حاليًا في القصر الرئاسي.

الانقلاب الذي وقع في النيجر في الشهر الماضي قام به المجلس العسكري، واعتبر الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، أن الانقلاب كان ضروريًا بسبب الفشل الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البلاد، وهي دولة تعاني من الفقر ونشاط المجموعات المسلحة.