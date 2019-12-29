أزمة "عسكرية" في أميركا الجنوبية بسبب "الجنود الخمسة"

حذر السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتن، إيران، السبت، من أنها ستواجه "عواقب وخيمة" إذا ثبت تورط المجموعات التي تدعمها، في الهجوم الصاروخي الذي استهدف، مساء الجمعة، قاعدة عسكرية في كركوك شمالي العراق.

وأضاف كوتن في تغريدة على تويتر "إذا سفكت مجموعة تدعمها إيران دماء أميركية، فيجب أن تواجه طهران عواقب سريعة ووخيمة".

وكان هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم قوات للتحالف الدولي شمالي العراق قد أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من العسكريين، الجمعة، حسب ما أعلنه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقال التحالف في بيان "قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وأفراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك" تضم قوات للتحالف.

وقال مسؤول أميركي مطلع على التحقيق إن 30 صاروخا على الأقل أصابت قاعدة "K1" بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما تسبّب بمزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي أطلقت منها الصواريخ.

ووصف المسؤول، الذي اشترط عدم كشف اسمه، الهجوم، بالأكبر بين سلسلة ضربات صاروخية طالت مصالح الولايات المتحدة في العراق منذ نهاية أكتوبر وأسفرت عن مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين بجروح إضافة إلى التسبب بأضرار في محيط مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد.