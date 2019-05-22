أساء لجنود فقدوا أطرافهم في الحرب.. كوميديان سعودي رهن التحقيق

أثار الكوميديان السعودي أسامة سالمين ضجة في الشارع السعودي بعد تداول مقطع فيديو أساء فيه لرجال الحد الجنوبي تضمن تجاوزات ساخرة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقرة كوميدية تعود لأسامة صورها قبل عامين ووصفوها بـ"المسيء" للجنود السعوديين في اليمن، الأمر الذي دفع السلطات السعودية للتحرك والرد.

ويقول أسامة في مقطع الفيديو المتداول: "هذه الهرجة من جد صارت، العيال جالسين ونتكلم خلونا نطلع برة، نطلع برة فين؟ احنا زعلنا قطر والبحرين والمغرب ومصر! نطلع برة فين يا ابني؟ احنا الي هنا ما استحملونا، يا جماعة نكتة خلونا ننكت نكتة، لأ، واحنا نتكلم في الهروج هذه جاء ايامها الخبر حق مقتل السفير الروسي الي التركي قتله، العيال بدو يحللوا الوضع سياسيا، الآن بتقوم حرب عالمية ثالثة، طيب ايش وضعنا احنا، ايش الي وش وضعنا احنا؟ احنا كوميديا، قال انت ابله لازم نستعد؟ نستعد لقتلهم بالضحك؟ ايش؟ سلاحنا الكوميديا؟ أيش نساوي؟ تدخل الساحة مبتسم، لا نرابط في هيئة الترفيه؟ أيش نساوي؟ تعرف إذا مرة تأزم الوضع ننزلهم طلال.. ترفيه ترفيه.."

وتابع سالمين قائلًا: "يعني بصراحة اقتنعت شوي بكلامهم، عارفين أيام هتلر مدي مين في حرب كانت زمان، كان تشارلي تشابلن هو الترفيه، ف أحنا كويسين والله يا جماعة، يعني نرفه عن الناس يا جماعة، نرفه في الحرب ولا لا؟ مهمومين واحد يده مقطوعة يجي يضحك، تعرف لو ساويناها في واحد ما رح يعجبه الكلام.."

وتم تداول الفيديو من جديد هذه الأيام، بعدما عبّر جندي يدعى، عامر الرميح، عن أسفه إزاء فقرة أسامة سالمين الكوميدية، قائلًا: "للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين في الحد الجنوبي، وبالتحديد نحن من فقدنا أحد أطرافنا دفاعا عن الدين ثم الوطن مثالًا للسخرية والكوميديا عند البعض مثل "أسامة سالمين"، ظفر واحد فقدناه في الحد يسوا ألفا من أشكالك".

للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين بالحد الجنوبي وبالتحديد نحنُ من فقدنا أحد أطرافنا دفاعاً عن الدين ثم الوطن مثالاً للسخرية والكوميديا عند البعض مثل( أسامه سالمين)ظفر واحد فقدناه بالحد يسوا الف من أشكالك. pic.twitter.com/wnM7xpJb4W — عامر الرميح (@amer_373) May 18, 2019

وطالب مغردون عبر موقع التدوين "تويتر" بفتح تحقيق موسع مع سالمين، ومنهم الفنان السعودي، فايز المالكي، الذي نتقد أسلوب سالمين قائلًا: "اضحك ونكّت، واعمل أي شيء تبيه في حدود الأدب، ولكن عندما تستهزئ بـ #أبطال_الحد ورجال الأمن الذين ضحوا بكل شيء، هنا نقول لك حدك وقف، وفيه من يأخذ حقهم".

​

وأغلق الكوميديان أسامة سالمين حسابه على "تويتر"، فيما فسر ناشطون أن ذلك حدث بعد الهجوم الواسع عليه.

التحقيقات جارية:

أصدرت النيابة العامة السعودية، قرارًا يوم السبت الماضي، باستدعاء سالمين، والتحقيق معه حول صحة المقطع والتغريدات التي تحتوي على "إساءة للجنود السعوديين".

كما أحالت وزارة الإعلام السعودية، الممثل أسامة سالمين، للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

​

وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام السعودية، في تغريدة على الصفحة الرسمية بـ"تويتر": "وزارة الإعلام تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، مؤكدًا أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم".