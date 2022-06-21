أستراليا.. العثور على جثتي فتاتين سعوديتين والبريد يكشف خيوط المأساة

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن السلطات الأسترالية عثرت على جثتي شقيقتين شابتين كانتا قد فرتا من السعودية، في جنوب غرب سيدني، في ظل ظروف "مريبة".

وبحسب "ديلي ميل"، فقد تم اكتشاف الشابتين، اللتين تبلغان من العمر 23 و24 عاما، في أسرة منفصلة من وحدتهما في كانتربري بالطابق الأول في 7 يونيو، من قبل ضباط أجروا فحصا للرفاهية بعد أن فشلت الفتاتان في دفع الإيجار لمدة أربعة أسابيع وبدأ البريد يتراكم خارج باب منزلهما.

وقالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين كانتا هناك "لبعض الوقت" و"لم تظهر عليها علامات إصابة واضحة"، وبينما لم تكن هناك علامات على الدخول القسري، لا يزال المحققون يتعاملون مع وفاتهما على أنها مشبوهة، مع تحقيق فرقة القتل في القضية.

هذا وعلمت "ديلي ميل أستراليا أن الشقيقتين فرتا من المملكة العربية السعودية بدون أسرهم في عام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و19 عاما، إذ تعمل شرطة نيو ساوث ويلز الآن لتحديد مكان أقاربهم.

وعملت الشابتان لمدة خمس سنوات في خدمة اللاجئين التي تساعد الرعايا الأجانب على الهروب من الاضطهاد وطلب اللجوء.

ولاتزال الشرطة تنتظر بعض نتائج التشريح ولم تحدد بعد وتتصل بأسرة الفتاتين في الشرق الأوسط للتعرف على الجثث بشكل رسمي.

هذا ولم تكن الشقيقتان على اتصال منتظم بأقاربهما في الوطن، حسبما أفادت مصادر لصحيفة "ديلي ميل أستراليا".

كما كشفت "ديلي ميل أستراليا" أن "الأخت الكبرى قد حصلت على أمر منع العنف المتوقع ضد رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في يناير 2019"، في حين "تم سحب أمر منع العنف المتوقع في وقت لاحق ورفضه".

وعن تفاصيل العثور على الجثتين، أوضحت "دايلي ميل" أنه يمكن لملاك العقارات إصدار إخطارات تحذير قانونية للمستأجرين عبر المحكمة المدنية بشأن الإيجار المتأخر قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات لإخراجهم من العقار، وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد أربعة أسابيع من ذهاب ضباط العمدة إلى الشقة لخدمة الشابتين بإخطار بالإخلاء - جنبا إلى جنب مع الشرطة - ليتم الاكتشاف المروع.