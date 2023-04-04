أستراليا تحظر تطبيق تيك توك

البوابه - تعتزم أستراليا حظر الاستخدام لمنصة تيك توك على جميع الأجهزة الحكومية بحسب قناة إيه بي سي التلفزيونية المحلية، وذلك نقلا عن بيان أصدره النائب العام مارك دريفوس.

وفوّض سكرتير مكتب المدعي العام إصدار أمر ملزم بموجب نظام سياسة الدفاع والأمن بشأن حظر منصة تيك توك على الأجهزة، وذلك عقب تلقي المشورة من أجهزة الاستخبارات والأمن.

وأشارت القناة إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ مباشرة عندما يصبح ذلك ممكنا بشكل عملي.

وسبق أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يحظر تثبيت تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية التي تعود للحكومة الفيدرالية حيث أثار القرار حفيظة مستخدمي الشبكة الاجتماعية في الولايات المتحدة، معتبرين أنه ذو دوافع سياسية.