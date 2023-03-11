بلجيكا تحظر تيك توك عن هواتف الموظفين

البوابه - حضرت السلطات في بلجيكا استخدام تطبيق تيك توك المثير للجدل على هواتف العمل العائدة لموظفي الحكومة.

وفي معرض تعليقه على قرار الحظر، أشار ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، إلى أن هذا ما قرره مجلس الأمن القومي بناءً على مشورة أجهزتنا الأمنية.

وقال دي كرو في تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر تويتر أنه لا مزيد من تيك توك على الهواتف الذكية كما دعا دي كرو الحكومات الإقليمية والمحلية إلى تطبيق حظر مماثل.

Geen TikTok meer op smartphones federale overheid. Dat heeft Nationale Veiligheidsraad beslist op advies van onze veiligheidsdiensten.



We roepen regionale, provinciale en lokale overheden op om een gelijkaardig verbod in te stellen. https://t.co/UMJQan3TUq — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) March 10, 2023

وبين رئيس الوزراء البلجيكي أن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية حيث أن الشركة المالكة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وقالت شركة تيك توك في بيان أصدرته أنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى معلومات خاطئة أساسا.

ويأتي قرار الحظر في بلجيكا بعد أيام من حظر المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تيك توك في هواتف الموظفين لديهم وذلك بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمالية أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين و تعزيز مصالحها.