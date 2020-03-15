أستراليا تفرض العزل الذاتي 14 يوماً على جميع القادمين إليها

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأحد، أن كل شخص يصل إلى أستراليا سيتعين عليه أن يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما كجزء من إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال موريسون في مؤتمر صحافي فى سيدني، إن بلاده ستفرض عزلا ذاتيا على جميع الوافدين إلى أستراليا اعتبارا من منتصف ليل الأحد/ الاثنين.

وأعلنت الحكومة أيضا حظرا على رسو السفن السياحية في الموانئ الأسترالية بشكل مبدئي لمدة 30 يوما وتم فرض “إجراءات للمسافة الاجتماعية”، والتي تنصح الناس بالحفاظ على مسافة 1.5 متر فيما بينهم.

وأعلنت أستراليا عن تسجيل أكثر من 280 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، من بينها ثلاث حالات وفاة. (د ب أ)