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قتيل وجريحان بعملية طعن في أستراليا.. وفيديو يوثق الهجوم

قتيل وجريحان بعملية طعن في أستراليا.. وفيديو يوثق الهجوم
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