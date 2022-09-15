الأمير هاري ممنوع من ارتداء زيّه العسكري.. ومشاعر الغضب تسيّطر عليه

تناقلت المواقع الاخبارية في الساعات القليلة الماضية خبر عدم السماح لحفيد الملكة الراحلة "اليزابيث" الأمير هاري بارتداء زيّه العسكري خلال جنازة الملكة.

وأثار هذا الخبر صدمة كبيرة لدى الجمهور ووكالات الأنباء خاصة وأن البرتوكولات الملكية سمحت للامير أندرو بارتداءبدلته العسكرية بالرغم من اقصائه عن الخدمات الملكية.

ردّة فعل الأمير هاري حول قرار عدم ارتدائه الزيّ العسكري

تم إصدار بيان خاص بعدم السماح للامير هاري بارتداء زيّه العسكري خلال جنازة توديع الملكة الراحلة اليزابيث الثانية وذلك لأنه استقال من الخدمات الملكية ولم يعدّ عضواً في العائلة المالكة.

وأثارت هذه الأخبار المتداولة غضب الأمير هاري الذي استفزّه الأمر فنشر بيان عبر حسابه الخاص يقول فيه أنه يجب التركيز على الحدث الاهم في هذه الفترة وهي جنازة الملكة اليزابيث.

ونشرت الصحيفة البريطانية البيان الذي أصدره الأمير هاري وأكّد فيه بانه سيأتي ببدلته الصباحية بدلاً من العسكرية كما أنه يجب التركيز على جنازة الملكة الراحلة وهي الأهم.

وقال البيان: "إن الأمير هاري سيرتدي بدلة صباحية عادية في كل مناسبات تكريم جدّته ونطالب بكل احترام أن نركّز على جنازة الملكة اليزابيث".

الأمير اندرو يحصل على استثناء

يبدو واضحاً بان الامور في القصر الملكي لن تكون لصالح الامير هاري وميغان ماركل بالرغم من ظهورهما الى جانب العائلة المالكة في الجنازة الملكية.

فتزامناً مع منع هاري من ارتداء بدلته العسكرية سُمح للامير أندرو بارتداء بدلته العسكرية بالرغم من انه تجرّد من ألقابه الملكية بعد القضايا الجنسية التي توّرط بها.

وحصل الأمير أندرو على هذا الاستثناء من شقيقه الأمير تشارلز وذلك عندما يقف أبناؤها الأربعة حول النعش ولكن لم يمنح ابنه هاري هذا الاستثناء ابداً.