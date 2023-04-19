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أسدان يهربان من السيرك والجمهور يفر بشكل جماعي

تاريخ النشر: 19 نيسان / أبريل 2023 - 07:33
فرار أسدين من سيرك في الصين (لقطة شاشه)
فرار أسدين من سيرك في الصين (لقطة شاشه)

البوابه - بدل فرار أسدان كانا يؤديان عرضا ممتعا من داخل قفص سيرك في الصين الإبتسامات إلى هالة من الخوف والهلع الأمر الذي تسبب في فرار الجمهور الذي حضر لرؤية الحيوانات المفترسة بشكل جماعي خوفا من الموت التهاما.

وباغت الأسدان مروضيهما وقاما بالهرب من الساحة المحاطة بالأقفاص خلال بضع ثوان حيث انقلبت الأحوال داخل السيرك في مدينة لويانغ في مقاطعة خنان شرقي الصين، السبت وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

 

 

وأظهر مقطع فيديو وتسجيل مصور فرار الجمهور وقفز الناس من مقاعدهم في السيرك وتدافعهم بحثا عن ملجأ بعيدا عن الأسدان الهاربان المفترسان اللذان أفلتا من مروضيها.

واستطاع أحد الأسدين الخروج من السيرك والفرار إلى أحد الشوارع المحيطة، فيما تمكنت السلطات من الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط، دون أن يتعرض أحد للأذى وفق لتصريحاتها وفي وقت لاحق.

وقررت السلطات وقف عروض السيرك، فيما تستمر التحقيقات في الحادثة.

كلمات دالة:فيديوالصينالسيركاسداسدانسيرك

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