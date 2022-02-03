أسرار زيارة غانتس للبحرين.. ميناء عسكري اسرائيلي لمواجهة إيران (فيديو وصور)

كشف موقع عبري متخصص بالشؤون العسكرية، اليوم الخميس، النقاب عن السبب الرئيسي وراء زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، للبحرين.

وأفاد "إسرائيل ديفنز"، أن أحد أهداف زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي إلى البحرين هو تخصيص ميناء بحري في البحرين، بهدف استغلاله أو استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية

كما أكد متابعون للشأن السياسي، أن زيارة "غانتس"، اليوم الخميس، لمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، في البحرين، تأتي في إطار الرسائل الاسرائيلية لإيران، وبأنها ماضية في التنسيق مع الأمني والعسكري مع دول الخليج إلى أبعد مدى.

وأشار غانتس في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، إلى إنهاءه زيارة مهمة لمقر الأسطول الخامس الأمريكي، واللقاء مع قائد البحرية الأمريكي، الأدميرال براد كوبر.

🇮🇱🇧🇭

صباح اليوم قام وزير الدفاع بيني جانتس بتفقد قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس في #البحرين



שר הביטחון גנץ ביקר בבסיס הצי החמישי האמריקאי בבחריין. 🇮🇱🇧🇭

צילום🎥: אלעד מלכה pic.twitter.com/FH44gAAuzE — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 3, 2022

وأكد بيني غانتس أنه بفضل توقيع اتفاق التطبيع مع البحرين والإمارات، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد تعززت العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى انتقال إسرائيل إلى "سانتكوم" أي تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية.

שנה וקצת אחרי שראש המל"ל לשעבר מאיר בן שבת חתם בבחריין על הצהרת כינון קשרי דיפלומטיה ושלום בין בחריין ומדינת ישראל עולה בני גנץ שלב וחותם על הסכם ביטחוני משמעותי מאוד לשני הצדדים. הגלגלים המדיניים פועלים לאט ויש לבחון אותם לאורך שנים אך הצד הבחרייני להוט לקדם שת"פים. pic.twitter.com/AB4w32PP13 — Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) February 3, 2022

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، واستعداد بلاده للمساعدة والانضمام إلى عمليات التعاون العملياتي لضمان الاستقرار، ومواجهة التحديات المختلفة.

מסר לאיראן, דלת לערב הסעודית? ישראל בדרך לשת"פ ביטחוני עם מדינה במפרץhttps://t.co/yaSyxsoiIR — מעריב אונליין (@MaarivOnline) February 2, 2022

وأكد " إسرائيل ديفنز" ذو الصبغة الدفاعية والعسكرية أن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، قد نادى بنقل المعركة مع العدو إلى أراضيه، وهو ما يعني أن نقل قوة من البحرية الإسرائيلية إلى البحرين، بالقرب من الشواطئ الإيرانية هو هدف إسرائيلي قديم.

الزيارة الأولى

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، أمس الأربعاء، إن غانتس وصل إلى البحرين على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها وزير دفاع إسرائيلي هذه الدولة الخليجية أو تهبط فيها طائرة عسكرية إسرائيلية هناك.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن هذه الطائرة كانت في الأصل مستخدمة من قبل القوات الجوية المصرية وهبطت لأول مرة في إسرائيل عام 1977 وعلى متنها الرئيس المصري آنذاك أنور السادات.

وأضافت "اشترت إسرائيل الطائرة عام 2011 من شركة مدنية، ودخلت الخدمة مع السرب 120 لسلاح الجو الإسرائيلي".