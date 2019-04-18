أسطول البلطيق الروسي يتابع تحركات سفن الناتو في بحر البلطيق

أفاد المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع بأن السفن الحربية الروسية تتابع أعمال المجموعة العسكرية البحرية لحلف الناتو التي دخلت مياه بحر البلطيق في الـ18 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان صدر عن المركز التابع لوزارة الدفاع: "دخلت إلى مياه بحر البلطيق في الـ18 من أبريل الجاري مجموعة بحرية لحلف الناتو تضم المدمرة الحربية "غرايفلي" التابعة للقوات البحرية الأمريكية والفرقاطات البولندية "كاي بولاسكي" والتركية "غيكوفا" والإسبانية "خوان دي بوربون"، ".

وأضاف البيان أن قوات أسطول بحر البلطيق الروسي تنفذ مجموعة من التدابير بهدف مراقبة تصرفات سفن حلف الناتو ومنع وقوع أحوال طارئة محتملة.

وأشار إلى أن المجموعات الضاربة من السفن الحربية الروسية والمجموعات الصاروخية الساحلية من طراز "باستيون" و"بال" بالإضافة إلى طائرات الطيران البحري الروسي تراقب جميعها الوضع في المناطق المعنية من بحر البلطيق.