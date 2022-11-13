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أشباه الموصلات.. حرب باردة بين بكين وواشنطن

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:55
أشباه الموصلات.. حرب باردة بين بكين وواشنطن

ازدادت مؤخرا معاناة صناعة أشباه الموصلات العالمية.

وتعاني صناعة أشباه الموصلات العالمية من نقص خطير في الرقائق والمعالجات الدقيقة المتقدمة.

وساهمت أزمة  كورونا  وأزمة أوكرانيا على ازدادت المنافسة بين واشنطن وبكين في صناعة أشباه الموصلات وكأن العملاقان يخوضان ما يشبه "حربا باردة" في المجال.

وتقترب الصين  بسرعة من مكانة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما  تحاول الولايات المتحدة مواجهة ذلك من خلال فرض عقوبات على مصنعي الرقائق الدقيقة الصينيين تحت ستار دعم تايوان.

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