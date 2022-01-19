أضخم أسطولين في العالم بمياه "الخليج"

تشهد مياه الخليج، خلال الفترة المقبلة، تواجد أضخم أسطولين حربيين في العالم، لإجراء مناورات بحرية مع الأسطول الإيراني، لمكافحة القرصنة وضمان سلامة الشحن الدولي.

وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، أمس الثلاثاء، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة.

الأسطولين الصيني والروسي

تمتلك الصين وروسيا أضخم أسطولين حربيين في العالم على التوالي، إذ يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية، بينما يأتي الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بـ 605 وحدة بحرية.

أتي ذلك وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن وحدات الأسطول الصيني تضم حاملتي طائرات وحاملة مروحيات واحدة، و41 مدمرة.

كما يمتلك الأسطول الصيني 49 فرقاطة و70 كورفيت و79 غواصة و152 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية.

أما وحدات الأسطول الروسي فتضم حاملة طائرات واحدة، و15 مدمرة و11 فرقاطة و86 كورفيت و70 غواصة و59 سفينة دورية و49 كاسحة ألغام بحرية.

الأسطول الإيراني

يصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 21 بين أضخم 140 أسطولا حربيا في العالم، وفقا لإحصاءات "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

ويمتلك الأسطول الإيراني 142 وحدة بحرية تضم 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة، إضافة إلى 66 سفينة دورية وكاسحة ألغام واحدة.