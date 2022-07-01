أعمدة الأقصى تتداعى جراء الحفريات الإسرائيلية (فيديو)

تواصل تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى القديم، بحسب ما اعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة الجمعة، وذلك في تطور ينذر بتداعي الأعمدة ويقول الفلسطينيون انه ناجم عن الحفريات الاسرائيلية في محيط المسجد.

وكتبت دائرة الأوقاف في تدوينة على صفحتها في فيسبوك: "استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم، في المسجد الاقصى المبارك، دون معرفة الأسباب".

ويقع المسجد الأقصى القديم، أسفل المصلى القِبلي المسقوف.

وقالت دائرة الأوقاف انها ما زالت "تُطالب شرطة الاحتلال بنزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى إلا أن الشرطة ما زالت تماطل بذلك".

وأرفقت الدائرة تدوينتها بصورة وشريط فيديو قصير، يُظهر تساقط حجارة في المسجد الأقصى القديم.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (الجهة المشرفة على دائرة الأوقاف)، في مدينة القدس، قد قال في بيان سابق إنه يتابع "بخطورة بالغة"، "حفريات" تُجريها إسرائيل في محيط المسجد الأقصى".

وذكر في البيان أن سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية تجريان منذ فترة "حفريات مريبة وغامضة" في محيط المسجد الأقصى، خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية.

ويتبع مجلس الأوقاف، في القدس، لوزارة الأوقاف الأردنية.