عاجل: طعن جندي اسرائيلي على ابواب الاقصى

اعلنت مصادر اعلامية عبرية عن طعن جندي اسرائيلي على ابواب المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة، وقالت ان منفذ الهجوم انسحب بسلام قبل ان تعلن عن اعتقاله

الاحتلال يغلق المسجد الاقصى

اثر ذلك اقدم سلطات الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، بحجة انسحاب المنفذ الى داخل المسجد الاقصى فيما قامت باعتقال بعض الشبان فيما قامت بنشر قواتها بشكل كثيف في المكان حيث اقتحمت المسجد الاقصى واعتدت على الحراس ومنعت المصلين من الدخول

إعلام العدو:



تجري عمليات تفتيش على المشتبه به في منطقة الحادث.‌‌ pic.twitter.com/xKp2hMJY2d — Ali ᏴK (@Ali_Bk_Hanas) June 28, 2022

اطلاق نار

وتحدث مراسلون في المكان عن سماع دوي اطلاق نار من دون الاعلان عن اصابات وحلقت مروحيات في سماء المنطقة

انباء عن تنفيذ بطلة فلسطينية عملية طعن قرب باب المجلس للأقصى المبارك وانسحابها من المكان ٢ pic.twitter.com/aUYMuj0fVz — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) June 28, 2022

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