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عاجل: طعن جندي اسرائيلي على ابواب الاقصى

منشور 28 حزيران / يونيو 2022 - 06:15
منفذ الهجوم انسحب بسلام 
منفذ الهجوم انسحب بسلام 

اعلنت مصادر اعلامية عبرية عن  طعن جندي اسرائيلي على ابواب المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة، وقالت ان منفذ الهجوم انسحب بسلام قبل ان تعلن عن اعتقاله

الاحتلال يغلق المسجد الاقصى 

اثر ذلك اقدم سلطات الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، بحجة انسحاب المنفذ الى داخل المسجد الاقصى فيما قامت باعتقال بعض الشبان فيما قامت بنشر قواتها بشكل كثيف في المكان حيث اقتحمت المسجد الاقصى واعتدت على الحراس ومنعت المصلين من الدخول 

 

 

اطلاق نار

وتحدث مراسلون في المكان عن سماع دوي اطلاق نار من دون الاعلان عن اصابات وحلقت مروحيات في سماء المنطقة 

 

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كلمات دالة:فلسطينالاقصىالقدسطعن اسرائيلي

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