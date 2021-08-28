أفغانستان.. القوات الأمريكية تدمر آخر قاعدة لـ CIA

دمرت القوات الأمريكية، عن طريق التحكم عن بعد، آخر قاعدة لجهاز المخابرات المركزية (CIA)، قرب مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن دوي الإنفجار في قاعدة "إيغل" المحصنة بشدة، سمع في جميع أنحاء كابل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت القاعدة سرية جدا، وسُيّجت بجدار ارتفاعه ثلاثة أمتار بالإضافة إلى إنشاء عدة نقاط تفتيش في داخلها.

وذكرت مصادر الصحيفة أن تدمير القاعدة جاء بهدف التأكد من أن البيانات والمعدات الموجودة فيها لن تقع في أيدي مسلحي حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في البلاد.

واتخذت هذه القاعدة التي تم إنشاؤها في مستهل الحرب مقرا لها في مصنع طوب سابق وتحولت من موقع صغير إلى مركز كبير استخدم لتدريب قوات مكافحة الإرهاب في أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

ويأتي ذلك مع اقتراب الموعد المتفق عليه بين الولايات المتحدة و"طالبان" لإنهاء عمليات الإجلاء من كابل وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بالكامل، أي 31 أغسطس.